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Лопес пригрозил надрать Ломаченко задницу после того, как побоялся посмотреть украинцу в глаза

26 декабря, 12:02

Через СМИ американец пообещал растрощить Васю. Почему-то при личной встрече он не был таким смелым

Ломаченко vs Лопес

Ломаченко vs Лопес / Фото: YouTube

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Непобедимый чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в очередной раз решил подогреть интерес к будущему бою с Василием Ломаченко, который планируют провести в апреле следующего года. Американец с гондурасскими корнями рассказал, почему Ломаченко, накануне попробовавший себя в роли пономаря, не вызывает у него уважения.

Лопес vs Ломаченко

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

"Я растрощу его, – заявил в интервью известному журналисту Куррану Батии дерзкий Теофимо Лопес. – Я просто хочу надрать ему задницу. Я не уважаю его. Знаете, почему? Все кланяются ему, а я вот не стану. Он не чемпион для людей. Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего. А лучший здесь я. Так что, чувак, если ты хочешь быть самым крутым, то должен побить меня", – обратился к Василию Ломаченко Теофимо Лопес

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Как мы писали ранее, после грязных угроз Лопеса Ломаченко вышел к нему в ринг в Нью-Йорке. Боксеры сделали совместное фото. При этом украинец улыбался, а Лопес, судя по его выражению лица, уже начал немного нервничать. В одном из моментов Теофимо трусливо отвел взгляд в сторону, побоявшись посмотреть в глаза украинскому Хайтеку.

Тем не менее за Васю становится тревожно: названы котировки на бой Ломаченко – Лопес. Да, украинцу дают 72 процента на победу. Но шансы Лопеса оценивают выше, чем всех последних соперников Хайтека.

Смотрите, какой награды был удостоен Ломаченко по итогам 2019 года

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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