Лучше избегать Усика: промоутер предостерег претендента на чемпионский пояс

Диллиан Уайт встретится с Оскаром Ривасом за временное чемпионство WBC в хэвивейте

Александр Усик. Фото: AFP

Глава промоутерской компании Matchroom Sport Эдди Хирн, который представляет интересы британского супертяжеловеса Диллиана Уайта, высказался о решении Всемирного боксерского совета (WBC) провести бой его подопечного с Оскаром Ривасом за временное чемпионство WBC в хэвивейте. Ранее мы писали, что Усик в Ялте превратился в сумоиста.

Кроме того, функционер посоветовал Уайт не выходить на ринг с украинцем Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным, если у него появится гарантированный шанс на титульный бой.

"Я не думаю, что Фьюри и Уайлдер в восторге от этой новости. Уайт долгое время хотел заполучить бой с Уайлдером. Недавно Фьюри бросил вызов Диллиану, и мы публично приняли его, а он сразу передумал. Поэтому я не думаю, что кто-то хочет боксировать с Диллианом Уайтом. В случае победы над Ривасом, Диллиан проведет следующий поединок в ноябре-декабре. Он всегда ищет достойного соперника, но как только он получит гарантированный титульный шанс, мой совет ему – избегать таких ребят, как Усик и Поветкин", – приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Александр Усик приехал в оккупированный Крым и побывал на горе Ай-Петри. Фотографии из Крыма были опубликованы в Instagram. "Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться", – говорится в подписи к фото.

Смотрите "свежую" тренировку начинающего супертяжа Усика

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

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