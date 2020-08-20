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Лучшему боксеру мира предлагают 40 миллионов долларов за бой с Головкиным

20 августа, 11:41

Елена Павлова Елена Павлова

А вот турок без громкого имени и титула не очень интересен трансляторам поединка

Стриминговый сервис DAZN пока отказывается утвердить турецкого суперсредневеса Авни Йылдырыма (21-2, 12 КО) в качестве следующего соперника для лучшего боксера мира, независимо от категории, мексиканца Сауля Альвареса (35-1-2, 36 КО) – сообщает Vringe.com. Ранее украинец Деревянченко высказался о переговорах с командой лучшего боксера современности.

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Суть споров в финансовых условиях соглашения между Альваресом и платформой DAZN. Мексиканец заработал около 40 миллионов долларов за выигранные бои у американца Дэниела Джейкобса и россиянина Сергея Ковалева. Однако пандемия коронавируса ударила по DAZN и они хотят пересмотреть финансовые расходы.

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Отмечается, что исполнительный председатель DAZN Джон Скиппер якобы готов заплатить Альваресу 40 миллионов долларов за его следующий бой, но только за оппонента топ-уровня. Ведь и Джейкобс, и Ковалев владели чемпионскими поясами. В частности, вещатель заинтересован в третьем поединке Канело с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО). Первый бой завершился спорной ничьей, хотя Головкин выглядел лучше, а второй – выиграл мексиканец.

Сауль "Канело" Альварес
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Сауль "Канело" Альварес / Фото: Reuters

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Тем не менее, по данным инсайдера The Athletic Майка Коппинджера, боссы DAZN не хотят портить отношения с Альваресом. Платформа готова дать добро на бой с Йылдырымом, где на кону будет вакантный пояс по версии WBC, если бы мексиканец согласиться уменьшить гонорар на 50 процентов. Не исключено, что "торги" продолжатся.

Смотрите обзор боя Альварес – Ковалев

Проморолик боя Альварес – Ковалев

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гонорар боксер соперник Геннадий Головкин Сауль Альварес
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