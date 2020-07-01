Лучший боксер мира подождет: "Железный человек" смотрит в сторону убойного украинца Деревянченко

Чемпион WBC в среднем весе хотел бы бой с Канело, но готовится к Сергею

Тренер чемпиона мира WBC в среднем весе Джермелл Чарло (33-1, 17 КО) Ронни Шилдс признался, что украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) является основным претендентом на бой с американцем. А ранее мы сообщали, что Деревянченко ведет переговоры с командой звездного мексиканца Сауля Альвареса.

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Чарло хотел бы встретиться с Саулем Альваресом, но пока мексиканец недоступен, команда боксера концентрируется на украинце.

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"Конечно, я хотел, чтобы Джермелл боксировал с Альваресом. Он достоин больших поединков и он знает, что делать в таких боях. Он очень хотел бы этого поединка, ведь все хотят боксировать с лучшими. Джермелл просил этот бой уже очень долго. Мы были уверены, что статус обязательного претендента приведет нас к этому поединку. Мы надеемся, что однажды сможем получить бой с Канело, но пока что нам нужно выходить против тех, кто находится на нашем пути. На данный момент у нас есть парень, который занимает первое место в рейтинге, – Сергей Деревянченко. Мы смотрим в его сторону. Сейчас Деревянченко, вероятно, является главным претендентом на бой с Джермеллом", – цитирует Шилдса BoxingScene.

Джермелл Чарло / Фото: Facebook

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Ранее сам Деревянченко рассказал, что планирует вернуться в ринг в сентябре и уже в ближайшее время проведет бой против Джермелла Чарло, сообщает ресурс Boxingnews24. 30-летний американец из Техаса по прозвищу "Железный человек" выиграл все 30 поединков в профессионалах (22 – нокаутом) и владеет чемпионским поясом по версии WBC.

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