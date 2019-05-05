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Лучший боксер мира Сауль Альварес объединил титулы: видео боя, записки судей и статистика поединка с Джейкобсом

5 мая, 10:21

Чемпион мира по версиям WBA и WBC Сауль Альварес по очкам победил обладателя титула IBF Дэниэла Джейкобса

Сауль Альварес победил Дэниэла Джейкобса по оккам
Сауль Альварес победил Дэниэла Джейкобса по оккам. Фото: Reuters

Чемпион мира по версиям WBA и WBC мексиканский боксер Сауль Альварес, которого называют лучшим в мире вне зависимости от весовой категории, победил чемпиона IBF американца Дэниэла Джейкобса и объединил три чемпионских пояса в среднем весе. Бой прошел в ночь на воскресенье по европейскому времени в Лас-Вегасе (США). Поединок продлился все отведенные для него 12 раундов и завершился победой Альвареса по очкам. Счет судейских записок 116-112, 115-113, 115-113 в пользу мексиканского боксера.

На счету 28-летнего Альвареса стало 52 победы в 55 боях при одном поражении и двух ничейных исходах. 32-летний Джейкобс потерпел третье поражение в 38 боях, остальные поединки американец выиграл.

Альварес – Джейкобс: записки судей. Судьи Дейв Моретти, Гленн Фелдман и Стив Вайсфелд, обслуживающие объединительный поединок в ЛАс-Вегасе, сошлись во мнениях в 7 из 12 раундов. Судя по их картам, сложнее всего работалось в заключительной четверти боя – раунды с 10-го по 12-й. Интересно, что карты Дейва Моретти и Стива Вайсфелда сошлись полностью раунд в раунд.

Альварес – Джейкобс: статистика ударов. Проект Compubox обнародовал подробную статистику выброшенных и точных ударов в объединительном поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super и IBF.

Видео боя Альварес – Джейкобс

Ранее мы писали, что Альварес и Джейкобс устроили потасовку на дуэли взглядов. Дэниэл боднул головой соперника из-за чего боксеров едва утихомирили.

Напомним, что украинец Сергей Деревянченко выиграл бой за право стать претендентом на пояс Джейкобса

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Тег боксер, Сауль Альварес, Дэниел Джейкобс

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Источник:

boxing-mma.com

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