Лучший боксер мира вернется на ринг в мае: "Готовы рассмотреть любые предложения"

Сауль Канело Альварес / Фото: Reuters

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Лучший боксер современности мексиканец Сауль Альварес свой следующий бой проведет 2 мая. Об этом рассказал глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес. Будущий соперник Канело пока не известен. Накануне лучший боксер года похвастался яхтой за 60 миллионов, названной в честь него.

"Готовы рассмотреть любые предложения, даже в среднем весе. Сейчас Альварес находится в таком же положении, в каком раньше были Оскар Де Ла Хойя, Флойд Мэйвезер и Мэнни Пакьяо. Он может делать разные вещи", – сказал Гомес.

В предыдущем поединке Альварес победил российского боксера Сергея Ковалева и стал чемпионом мира в четырех весовых категориях. Ради поединка с Ковалевым 29-летний Сауль перешел из среднего веса – до 72,6 кг – в полутяжелый – 79,4 кг. Незадолго до Нового Года Альварес отказался от пояса Ковалева. Отказаться от пояса WBO Альварес решил, так как фактически получил звание "суперчемпиона" Всемирной боксерской организации.

В октябре 2018 года 29-летний мексиканец подписал один из самых крупных контрактов в истории бокса. Согласно договору со стриминговой платформой DAZN, Альварес заработает 365 миллионов за пять лет (11 боев).

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Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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