Лучший выход на ринг? Шоу Кличко в сравнении с "Триллером" и "худшим в мире"

Владимир Кличко / Фото: AFP

Украинский боксер Владимир Кличко устраивал шоу во время своих выходов на ринг задолго до Дениса Беринчика и Деонтея Уайлдера. Боксерский портал Boxing King Media вспомнил, как Владимир появился на публике перед боем с британцем Дэвидом Хэйем в 2011 году. "Может это быть лучшим выходом на ринг?", – задаются вопросом авторы. Ранее мы писали, что Кличко уступил Мейвезеру престижную награду.

Перед боем с Хэйем зрителям показали целый короткометражный фильм, в котором снялись брат Владимира Виталий, а также легендарный американец Джордж Форман.

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Подписчики канала в Twitter в шутку предложили свой вариант, но уже с пометкой "худший". Героем видео стал британский боксер Скотт Куигг. Он владел титулом регулярного чемпиона мира по версии WBA во второй легчайшей весовой категории. На видео Куигг вышел в боксерских перчатках и трусах из дома, прошел в таком виде по улице и зашел в арену.

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Впрочем, есть у Владимира и вполне серьезный оппонент – бывший чемпион мира в полулегком весе по версиям WBO, IBF, WBC, IBO Насим Хамед. На один из своих боев англо-йеменский боксер вышел на ринг под знаменитый хит Майкла Джексона Thriller с соответствующими декорациями.

Ранее бывший тренер украинца опроверг слухи о нокауте Деонтея Уайлдера во время тренировки. Джонатон Бэнкс, который готовил Владимира, рассказал, как все было в тренировочном лагере на самом деле.

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