Лукас Матиссе после поражения от Пакьяо решил завершить карьеру

Сегодня, 12:44

Аргентинец проиграл нокаутом только филиппинцу и украинцу

Лукас Матиссе. Фото AFP
Лукас Матиссе. Фото AFP

Аргутинский боксер Лукас Матиссе, выступавший в полусредней и 1-й полусредней весовой категории, объявил о завершении карьеры. 35-летний боксер в июле был нокаутирован вернувшимся на ринг филиппинцем Мэнни Пакьяо в седьмом раунде, из-за чего потерял титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.

"Я решил повесить перчатки на гвоздь", – цитирует AFP Матиссе. – "Начинаю новый этап в жизни."

На профессиональном ринге Матиссе провел 44 боя. В 39 поединках аргентинец одержал победы, 36 из них – нокаутом. Пять боев завершились поражениями Матиссе. При этом только два боя аргентинец проиграл досрочно. Первый – в недавнем бою с Пакьяо, а второй – украинцу Виктору Постолу за титул чемпиона мира по версии WBC в 1-м полусреднем вес в 2015 году.

Напомним, что в июне Виктор Постол проиграл бой за право сразиться за чемпионский поясУкраинец единогласным решением судей уступил непобедимому британцу.

В предыдущем поединке в Киеве Постол побывал в нокдауне, но победил Джамшидбека Наджмиддинова. Малоизвестный, но ранее небитый узбекистанец шокировал экс-чемпиона мира в пятом раунде, но в итоге проиграл по очкам.
бокс, Мэнни Пакьяо, Виктор Постол, Лукас Матиссе

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Источники:

СЭ, Сегодня|Спорт

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