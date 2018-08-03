Лукас Матиссе после поражения от Пакьяо решил завершить карьеру

Аргутинский боксер Лукас Матиссе, выступавший в полусредней и 1-й полусредней весовой категории, объявил о завершении карьеры. 35-летний боксер в июле был нокаутирован вернувшимся на ринг филиппинцем Мэнни Пакьяо в седьмом раунде, из-за чего потерял титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.

"Я решил повесить перчатки на гвоздь", – цитирует AFP Матиссе. – "Начинаю новый этап в жизни."

На профессиональном ринге Матиссе провел 44 боя. В 39 поединках аргентинец одержал победы, 36 из них – нокаутом. Пять боев завершились поражениями Матиссе. При этом только два боя аргентинец проиграл досрочно. Первый – в недавнем бою с Пакьяо, а второй – украинцу Виктору Постолу за титул чемпиона мира по версии WBC в 1-м полусреднем вес в 2015 году.

Напомним, что в июне Виктор Постол проиграл бой за право сразиться за чемпионский пояс. Украинец единогласным решением судей уступил непобедимому британцу.

В предыдущем поединке в Киеве Постол побывал в нокдауне, но победил Джамшидбека Наджмиддинова. Малоизвестный, но ранее небитый узбекистанец шокировал экс-чемпиона мира в пятом раунде, но в итоге проиграл по очкам.



