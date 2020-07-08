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"Люди как животные": жесткое сравнение от чемпиона мира, который рассказал про убийства

8 июля, 15:46

Елена Павлова Елена Павлова

Один из самых техничных боксеров современности всегда говорит то, что думает

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе и один из самых техничных боксеров современности Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) сравнил людей с животными. Ранее американский чемпион мира заявил, что не верит в чрезвычайную опасность коронавируса.

"Люди как животные. Если их становится много, они начинают убивать друг друга", – написал Кроуфорд в своем Twitter.

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А чуть раньше обидчик украинца Виктора Постола заявлял, что не собирается меняться для того, чтобы привлекать внимание людей и дороже продавать свои бои.

"Почему я должен продавать свою душу ради того, чтобы развлечь кого-то, кому на меня наср*ть? Да, у нас бизнес, который развлекает, но я делаю шоу в ринге, а не за его пределами. Так происходит всегда. Я не болтаю, а демонстрирую", – сказал Кроуфорд ESPN.

Теренс Кроуфорд/Top Rank

Теренс Кроуфорд/Top Rank

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Также в январе непобедимый чемпион мира по боксу вызвал Макгрегора в октагон. Но Кроуфорду сказали стать в очередь.

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животные люди боксер Теренс Кроуфорд

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