Льюиса и Холифилда в Киеве угостят салом с чесноком

Украинское меню для легенд: випов конгресса WBC Киеве будут кормить борщом, салом с чесноком и варениками

Звездных гостей 56-го Конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который с 30 сентября по 5 октября пройдет в Киеве, организаторы хотят познакомить не только с украинской культурой, но и кухней. Стали известны некоторые неформальные подробности самого масштабного боксерского события года, которое примет столица Украины.

Украинский оргкомитет Конгресса готовит несколько сюрпризов для звездных гостей и участников мероприятия. Среди которых – возможность познакомиться с традиционной украинской кухней. В меню для чемпионов обещают обязательное присутствие любимых украинцами борща, сала с чесноком и вареников.

Напомним, что свое участие в Конгрессе подтвердили Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд, Хулио Сезар Чавес, Александр Усик, Риддик Боу, Эрик Моралес и другие легендарные боксеры прошлого.

В столицу Украины прилетят около 600 участников конгресса из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал "Вечный" чемпион WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, что Кличко, Льюис и Холифилд станут почетными гостями турнира "Вместе с легендами". Боксерский вечер пройдет 2 октября в киевском "Дворце Спорта".