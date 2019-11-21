"Макгрегор – идиот": Хабиб объяснил, почему не дает скандальному ирландцу реванш

Россиянин считает, что боец из Дублина больше работает языком, а не кулаками, и давно не побеждал

Хабиб Нурмагомедов / Фото: Twitter

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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не хочет проводить еще один поединок с экс-чемпионом ирландцем Конором Макгрегором, который мог бы принести серьезную прибыль обоим бойцам. Напомним, титульный бой между ними прошел в 2018 году в рамках UFC 229. Ранее мы писали, что Нурмагомедов заявил о желании провести бой в Африке.

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"Макгрегор обязан заслужить реванш. С его последней победы прошло уже три года, пошел четвертый, – подсчитал Хабиб в разговоре с RT . – Чтобы биться за пояс, я должен был победить в 10 боях кряду. Это я еще не беру в расчет 16 побед до этого промоушена. В каждом поединке я выигрывал не своим языком, а действиями, и в этом мы с Макгрегором отличаемся. Он говорит, а я просто делаю. Говорить – это одно, но в деле он совершенно другой. Меня вообще никак его заявления и оскорбления не цепляют. Ну идиот он, а на них у нас не обращают внимания".

Мы сообщали, что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

Макгрегор же не выходил в октагон с октября 2018 года, после того как в титульном поединке проиграл Хабибу Нурмагомедову. И у команды бойца на него с тех пор зуб: "Ты оскорбил 1,5 миллиарда мусульман": Макгрегора предупредили, что он "попал".

На счету 31-летнего Конора 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. Как известно,Макгрегор планирует вернуться в октагон 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе.

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