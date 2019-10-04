Макгрегор может сесть в тюрьму на полгода

Боец смешанный единоборств Конор Макгрегор предстанет перед судом Дублина за нападение пожилого посетителя одного из местных пабов. Ранее мы писали, что Макгрегор извинился за позорную выходку со стариком и рассказал, когда вернется в клетку.
Дата рассмотрения дела назначена на 11 октября. Конору предъявлено обвинение по одному пункту, грозит до полугода заключения или штраф в размере 1500 фунтов.
Напомним, что ирландец в апреле 2019-го прибыл в один из пабов Дублина, где угощал всех присутствующих собственным брендом виски. Один из посетителей паба отказался, за чтоКонор ударил его по голове.
Это не первое его появление перед судом. Ранее в Ирландии Конор являлся в суд по делу о превышении скорости на дороге, а в США – за нападение на людей в автобусе в апреле 2018 года.
Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что не уверен на 100%, что Нурмагомедова не лишат титула после инцидента. Кроме того, выплата гонорара российскому бойцу в размере 2 миллионов долларов была заморожена до окончания расследования, которое проводит Атлетическая комиссия штата Невада.
В свою очередь Конор Макгрегор в Instagram написал, что ждет бой-реванш с Нурмагомедовым.
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