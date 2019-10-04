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Макгрегор может сесть в тюрьму на полгода

4 октября, 15:23

Спортсмена накажут за избиение мужчины в пабе

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Боец смешанный единоборств Конор Макгрегор предстанет перед судом Дублина за нападение пожилого посетителя одного из местных пабов. Ранее мы писали, что Макгрегор извинился за позорную выходку со стариком и рассказал, когда вернется в клетку.

Дата рассмотрения дела назначена на 11 октября. Конору предъявлено обвинение по одному пункту, грозит до полугода заключения или штраф в размере 1500 фунтов.

Напомним, что ирландец в апреле 2019-го прибыл в один из пабов Дублина, где угощал всех присутствующих собственным брендом виски. Один из посетителей паба отказался, за чтоКонор ударил его по голове.

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Это не первое его появление перед судом. Ранее в Ирландии Конор являлся в суд по делу о превышении скорости на дороге, а в США – за нападение на людей в автобусе в апреле 2018 года.

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Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что не уверен на 100%, что Нурмагомедова не лишат титула после инцидента. Кроме того, выплата гонорара российскому бойцу в размере 2 миллионов долларов была заморожена до окончания расследования, которое проводит Атлетическая комиссия штата Невада.

В свою очередь Конор Макгрегор в Instagram написал, что ждет бой-реванш с Нурмагомедовым.

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UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор

Источник: independent

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