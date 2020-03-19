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Макгрегор отправил Фьюри и Уайлдеру свой фирменный виски после боя

19 марта, 10:03

Максим Перепелица

Конор считает, что этот поединок был блокбастером

Ирландский боец Конор Макгрегор поделился мнением по поводу реванша Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, в котором британец одержал победу техническим нокаутом.

"Реванш Фьюри с Уайлдером – это тот тип боя, который мне нравится. Достойный поединок двух зверей, которые убедительно говорят и наносят мощные удары. Если ты хочешь принимать участие, то избегаешь масштабных мыслей. Если ты желаешь победить, то принимаешь ответственные решения. В этом случае поединок Фьюри – Уайлдер был блокбастером. Тайсон Фьюри – особенный. У его крови есть что-то ирландское. Я отправил им бутылку моего виски Proper. После этого боя они оба заслужили выпить. Я очень уважаю обоих боксеров. Какое же шоу они выдали" – рассказал Макгрегор

Отметим, что Уайлдер возглавляет рейтинг лучших нокаутеров в мировом боксе – 41 нокаут в 42 боях. Другой наш легендарный боксер Виталий Кличко в этом рейтинге делит второе место с Рокки Марчиано, опередив таких панчеров, как Джордж Форман и Майк Тайсон. В свою очередь, Фьюри выиграл досрочно только 70% процентов своих боев (21 из 30-ти).

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бокс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Конор Макгрегор

Источник: bleacherreport.com

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