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Макгрегор пожертвовал бездомным 25 тысяч – столько он заработал за две секунды боя с Хабибом

26 декабря, 12:04

Ирландский боец вместе со своей девушкой помог благотворительному фонду

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: AFP

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор вместе со своей девушкой Ди Девлин пожертвовал 25 тысяч долларов Inner City Helping Homeless – организации, помогающей бездомным в Дублине, об этом сообщается в ее официальном Twitter. Интересно, что гонорар за последний бой Макгрегора против россиянина Хабиба Нурмагомедова составил 3 миллиона долларов. То есть, на благотворительность ирландец потратил сумму, которую заработал всего за две секунды боя с Хабибом (их встреча продлилась 3 минуты и 53 секунды).

Также Макгрегор может заработать 25 тысяч долларов, продав 1000 бутылок своего фирменного виски, цена которого стартует от 25 долларов.

"Мы ценим эту помощь, которая позволит нам сделать особенным Рождество для множества детей", – отметила организация.

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Ранее мы писали, что возвращение Макгрегора вызвало небывалый ажиотаж среди фанатов. Фанаты раскупили билеты на бой буквально за день. Турнир UFC 246 состоится 18 января в Лас-Вегасе. Минимальная цена билета – 300 долларов.

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Ранее мы рассказывали, что самый скандальный представитель UFC Конор Макгрегор выложил фото "весом" 213 кг, показав, как меняется его тело. "Выглядит очень неважнецки, словно больной", – отметили подписчики ирландца.

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UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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