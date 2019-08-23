Макгрегор прервал молчание: он извинился за позорную выходку со стариком и рассказал, когда вернется в клетку

Конор Макгрегор / Фото: AFP

Бывший чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор не заходил в клетку более 10 месяцев назад. Тогда он проиграл Хабибу Нурмагомедову и стал участником конфликта, который спровоцировали российский боец и его команда.

Сразу после окончания боя россиянин вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждения к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. Нурмагомедов вернулся в ринг, где также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца и представители их команд.

С тех пор единственными инфоповодами, связывающими Конора с ММА, были заявления об уходе из спорта и его возвращении. Позже Макгрегор дал о себе знать, когда жестко избил старика в баре за то, что тот отказался с ним пить.

После этих событий Макгрегор решил вновь поговорить. Он дал большое интервью ESPN, в котором есть и извинения, и информация о том, когда он планирует вернуться в клетку UFC.

"Я был не прав. Этот человек хотел хорошо провести время в пабе, не заканчивая день вот так. Это было пять месяцев назад, и я пытался загладить свою вину… Но это не имеет значения. Я ошибся. Я должен был прийти сюда и раньше взять на себя ответственность. И я обращаюсь к тем людям, которые меня поддерживают. Я в долгу перед своей матерью, перед своей семьей, перед людьми, которые меня тренируют", – рассказал Конор о ситуации в баре.

Также Конор Макгрегор рассказал, когда вернется обратно в UFC:

"Не думаю, что я когда-нибудь уйду на пенсию. Никогда в жизни. Я буду драться до последнего. Нет никаких сомнений. Я унесу это с собой в могилу. В мае я повредил руку на спаррингах, хотя был готов вернуться уже летом. Тогда обсуждался наш бой с Джастином Гэйтжи, но травма все испортила. Теперь пришло время вернуться. Я хочу драться. Вернусь ли я в этом году? Мы можем это сделать. Я уже нахожусь в форме. Мне просто нужно посмотреть, как чувствует себя запястье. В любом случае, думаю, что было бы здорово вернуться под конец года", – отметил Макгрегор

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что не уверен на 100%, что Нурмагомедова не лишат титула после инцидента. Кроме того, выплата гонорара российскому бойцу в размере 2 миллионов долларов была заморожена до окончания расследования, которое проводит Атлетическая комиссия штата Невада.

В свою очередь, Конор Макгрегор в Instagram написал, что ждет бой-реванш с Нурмагомедовым.

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