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Макгрегор рассказал, кто победит в чемпионском бое боксеров-супертяжей Уайлдера и Фьюри

16 января, 12:00

Ирландский боец смешанных единоборств считает, что успеха добьется британец

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

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Звездный боец Конор Макгрегор, который в ближайшие выходные сразится в США с "Ковбоем" Дональдом Серроне, во время подготовки находит время поговорить. На этот раз ирландец поделился своим прогнозом на бой боксеров-супертяжеловесов Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Напомним, британец и американский обладатель пояса WBC сойдутся 22 февраля в Лас-Вегасе. Мы сообщали, что Уайлдер посмеялся над ремнем Фьюри, а Фьюри пообещал его съесть. Боксеры провели дуэль взглядов.

А тем временем самому Макгрегору угрожает тренер Серроне. Но Конор не из пугливых и пропускает такое мимо ушей. Его слова о бое боксеров приводит BT Sport:

"Фьюри предстоит очень непростой поединок, ведь Деонтей – мощный парень. Но мне кажется, если ему удастся сохранить свой настрой, если он будет включать ноги, играть и часто дергать соперника, то тогда Тайсон сможет победить".

Интересно, что в конце прошлого года Тайсон Фьюри перед повторным боем с Уайлдером взял себе тренером Конора Макгрегора.

Смотрите, как Уайлдер и Фьюри вели себя на пресс-конференции

Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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бокс Тайсон Фьюри UFC Деонтей Уайлдер смешанные единоборства Конор Макгрегор

Источник: isport.ua

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