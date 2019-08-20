Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,18
27,95

Макгрегор рассказал о главной иконе мужского стиля

20 августа, 15:00

У Конора свои предпочтения

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что экс-футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем проложил путь к стилю, в котором одевается он сам.

Паб в США избавился от виски Макгрегора, избивающего стариков за отказ выпить

"Кто заслуживает характеристики "икона стиля"? Дэвид Бекхэм. Он был пионером в мужской моде, проложил дорогу стилю, в котором одеваемся он и я. Мне доводилось общаться с Дэвидом; он мне присылал одежду, она сейчас в моем офисе.

Реклама

Для крестин моей дочери сестра купила платье Виктории Бекхэм. К Дэвиду стоит идти за вдохновением. Но самыми главными иконами стиля в моей жизни были и остаются родители"

В тренде
Сожаление вместо игры мускулами: о чем говорит реакция России на испытания США "запрещенной" ракеты

Ранее была названа фраза, за которую Макгрегор подло ударил в пабе старика. Появились новые детали в скандале с Конором, который исподтишка напал на пожилого мужчину.

Как мы писали ранее, по мнению Хабиба Нурмагомедова, за случившееся Макгрегор должен сесть в тюрьму. "Даже если пожилой человек ударит тебя по лицу 10 раз, ты не можешь ему ответить. Мы должны уважать стариков. Думаю, Конора должны посадить в тюрьму.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

стиль Конор Макгрегор Девид Бекхэм

Источник: GQ Australia

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа фраза, за которую Макгрегор подло ударил в пабе старика
Названа фраза, за которую Макгрегор подло ударил в пабе старикаБокс
Владимир Кличко катается на серфинге по ночному Днепру: эффектное видео
Владимир Кличко катается на серфинге по ночному Днепру: эффектное видеоБокс
От Кличко – к Поветкину: украинский гигант согласился помочь Русскому Витязю победить Фьюри
От Кличко – к Поветкину: украинский гигант согласился помочь Русскому Витязю победить ФьюриБокс
Бой легенд в UFC: Миочич брутально нокаутировал Кормье в
Бой легенд в UFC: Миочич брутально нокаутировал Кормье в "клетке" АнахаймаБокс
Украина против России: драка непобедимых Гвоздика и Бетербиева подтверждена официально
Украина против России: драка непобедимых Гвоздика и Бетербиева подтверждена официальноБокс
Битва полов: американец, получивший отказ от Ломаченко, бросил вызов кровавой женщине из Киргизии
Битва полов: американец, получивший отказ от Ломаченко, бросил вызов кровавой женщине из КиргизииБокс

Новости партнеров

Loading...