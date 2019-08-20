Макгрегор рассказал о главной иконе мужского стиля

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что экс-футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем проложил путь к стилю, в котором одевается он сам.

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"Кто заслуживает характеристики "икона стиля"? Дэвид Бекхэм. Он был пионером в мужской моде, проложил дорогу стилю, в котором одеваемся он и я. Мне доводилось общаться с Дэвидом; он мне присылал одежду, она сейчас в моем офисе.

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Для крестин моей дочери сестра купила платье Виктории Бекхэм. К Дэвиду стоит идти за вдохновением. Но самыми главными иконами стиля в моей жизни были и остаются родители"

Ранее была названа фраза, за которую Макгрегор подло ударил в пабе старика. Появились новые детали в скандале с Конором, который исподтишка напал на пожилого мужчину.

Как мы писали ранее, по мнению Хабиба Нурмагомедова, за случившееся Макгрегор должен сесть в тюрьму. "Даже если пожилой человек ударит тебя по лицу 10 раз, ты не можешь ему ответить. Мы должны уважать стариков. Думаю, Конора должны посадить в тюрьму.

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