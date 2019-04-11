"Макгрегор? С удовольствием": Ломаченко готов стать вторым соперником Конора после Мейвезера

Украинский чемпион заявил, что легко справился бы в ринге со скандальным ирландцем

Конор Макгрегор. Фото: AFP

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12- 1, 9 КО) перед поединком с Энтони Кроллой, который состоится в ночь на субботу в Лос-Анджелесе, порассуждал о возможности проведения боя со скандальным представителем смешанных боевых искусств ирландцем Конором Макгрегором.

"Макгрегор - шоумен, он зарабатывает деньги. Какой ему бокс? Сможет ли он со мной боксировать? Нет, не думаю. Возможно, он неплохо боксирует для непрофессионала. Но в настоящем поединке нет никаких шансов. Согласился ли бы я на такой бой? Конечно, он был бы для меня очень легким. Я бы получил удовольствие от такого поединка", – заявил Василий Ломаченко.

Напомним, у Конора Макгрегора уже есть опыт боксерских поединков. Его бой против Флойда Мейвезера состоялся в 2017 году в пригороде Лас-Вегаса Парадайсе и завершился пебедой Мейвезера техническим нокаутом в 10-м раунде. За тот поединок, который является самым кассовым в истории бокса, Мейвезер получил 300 миллионов долларов, а Макгрегор – 80 миллионов.

ВИДЕО БОЯ МЕЙВЕЗЕР – МАКГРЕГОР

Как сообщалось ранее, ближайший соперник Василия Ломаченко Энтони Кролла заявил, что попытается сорвать планы украинца на поединок. Британский претендент на чемпионские пояса Василия похвалил Ломаченко и пообещал показать все, на что способен.

Также сообщалось, что Денис Беринчик назвал раунд, в котором Ломаченко вырубит Кроллу. По мнению олимпийского призера Лондона, нокаут случится в восьмом раунде. Все самое интересное о поединке Ломаченко и Кроллы зрители проекта "Сегодня" увидят на канале "Украина" в субботу в 19:00.

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