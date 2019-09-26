Макгрегора обставила убийственная нокаутерша: обнародован новый рейтинг лучших бойцов мира

Валентина Шевченко / Фото: ESPN

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обнародовал новый сводный рейтинг лучших бойцов смешанного стиля независимо от пола. На первом месте, как и прежде, располагается американский боец Джон Джонс, чемпион UFC в полутяжелом весе. На второй строчке остался россиянин Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион в легком весе. А замыкает тройку американец Генри Сехудо, безуспешно добивающийся поединка с Василием Ломаченко.

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По сравнению с предыдущей версией рейтинга, в ТОП-15 произошло два изменения: Роберт Уиттакер переместился на девятое место, обойдя Тони Фергюсона, тогда как Валентина Шевченко обставила Конора Макгрегора и стала 11-й.

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Сводный рейтинг бойцов UFC

1. Джон Джонс

2. Хабиб Нурмагомедов

3. Генри Сехудо

4. Стипе Миочич

5. Аманда Нуньес

6. Даниэль Кормье

7. Макс Холлоуэй

8. Камару Усман

9. Роберт Уиттакер

10. Тони Фергюсон

11. Валентина Шевченко

12. Конор Макгрегор

13. Дастин Порье

14. Исраэль Адесанья

15. Тайрон Вудли

Как мы писали ранее, американец, получивший отказ от Ломаченко, бросил вызов кровавой женщине из Киргизии. "Смелый" Генри Сехудо хочет драки с Валентиной Шевченко, чтобы стать первым межгендерным чемпионом в истории.

А Ломаченко мог бы выступить и в UFC. Смотрите, что он вытворяет!

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Напомним, на днях Макгрегор назвал день и место своего возвращения в "клетку". Скандальный ирландец намекнул, что еще до конца этого года мы увидим его следующий поединок.

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