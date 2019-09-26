Макгрегора обставила убийственная нокаутерша: обнародован новый рейтинг лучших бойцов мира

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обнародовал новый сводный рейтинг лучших бойцов смешанного стиля независимо от пола. На первом месте, как и прежде, располагается американский боец Джон Джонс, чемпион UFC в полутяжелом весе. На второй строчке остался россиянин Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион в легком весе. А замыкает тройку американец Генри Сехудо, безуспешно добивающийся поединка с Василием Ломаченко.
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По сравнению с предыдущей версией рейтинга, в ТОП-15 произошло два изменения: Роберт Уиттакер переместился на девятое место, обойдя Тони Фергюсона, тогда как Валентина Шевченко обставила Конора Макгрегора и стала 11-й.
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Сводный рейтинг бойцов UFC
- 1. Джон Джонс
- 2. Хабиб Нурмагомедов
- 3. Генри Сехудо
- 4. Стипе Миочич
- 5. Аманда Нуньес
- 6. Даниэль Кормье
- 7. Макс Холлоуэй
- 8. Камару Усман
- 9. Роберт Уиттакер
- 10. Тони Фергюсон
- 11. Валентина Шевченко
- 12. Конор Макгрегор
- 13. Дастин Порье
- 14. Исраэль Адесанья
- 15. Тайрон Вудли
Как мы писали ранее, американец, получивший отказ от Ломаченко, бросил вызов кровавой женщине из Киргизии. "Смелый" Генри Сехудо хочет драки с Валентиной Шевченко, чтобы стать первым межгендерным чемпионом в истории.
А Ломаченко мог бы выступить и в UFC. Смотрите, что он вытворяет!
Напомним, на днях Макгрегор назвал день и место своего возвращения в "клетку". Скандальный ирландец намекнул, что еще до конца этого года мы увидим его следующий поединок.
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