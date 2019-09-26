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Макгрегора обставила убийственная нокаутерша: обнародован новый рейтинг лучших бойцов мира

26 сентября, 12:04

С одиннадцатого места скандального ирландца потеснила Валентина Шевченко. Королем рейтинга остается Джон Джонс

Валентина Шевченко

Валентина Шевченко / Фото: ESPN

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обнародовал новый сводный рейтинг лучших бойцов смешанного стиля независимо от пола. На первом месте, как и прежде, располагается американский боец Джон Джонс, чемпион UFC в полутяжелом весе. На второй строчке остался россиянин Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион в легком весе. А замыкает тройку американец Генри Сехудо, безуспешно добивающийся поединка с Василием Ломаченко.

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По сравнению с предыдущей версией рейтинга, в ТОП-15 произошло два изменения: Роберт Уиттакер переместился на девятое место, обойдя Тони Фергюсона, тогда как Валентина Шевченко обставила Конора Макгрегора и стала 11-й.

Смотрите, как кровавая Шевченко вонзила сумасшедший хай-кик пяткой в висок Ай

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Сводный рейтинг бойцов UFC

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Лионель Месси
  • 1. Джон Джонс
  • 2. Хабиб Нурмагомедов
  • 3. Генри Сехудо
  • 4. Стипе Миочич
  • 5. Аманда Нуньес
  • 6. Даниэль Кормье
  • 7. Макс Холлоуэй
  • 8. Камару Усман
  • 9. Роберт Уиттакер
  • 10. Тони Фергюсон
  • 11. Валентина Шевченко
  • 12. Конор Макгрегор
  • 13. Дастин Порье
  • 14. Исраэль Адесанья
  • 15. Тайрон Вудли

Как мы писали ранее, американец, получивший отказ от Ломаченко, бросил вызов кровавой женщине из Киргизии. "Смелый" Генри Сехудо хочет драки с Валентиной Шевченко, чтобы стать первым межгендерным чемпионом в истории.

А Ломаченко мог бы выступить и в UFC. Смотрите, что он вытворяет!

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Напомним, на днях Макгрегор назвал день и место своего возвращения в "клетку". Скандальный ирландец намекнул, что еще до конца этого года мы увидим его следующий поединок.

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UFC Валентина Шевченко Конор Макгрегор

Источник: Сегодня|Спорт

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