"Маленькая трусливая крыса": Макгрегор вновь пытается спровоцировать Нурмагомедова на бой

Конор Макгрегор в Киеве

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Ирландский боец MMA Конор Макгрегор в очередной раз напомнил о грядущем реванше против Хабиба Нурмагомедова.

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"Я иду за тобой, маленькая трусливая крыса", – написал Конор в Instagram, но затем удалил пост.

18 января Макгрегор впервые после поражения от Хабиба в октябре 2018-го выйдет в октагон – соперником ирландца станет Дональд Серроне.

Хабиб в апреле 2020 года проведет поединок против Тони Фергюсона. Ранее Нурмагомедов назвал бой Макгрегор – Серроне поединком "второй лиги"

Напомним, что Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом:

Ранее мы рассказывали, что самый скандальный представитель UFC Конор Макгрегор выложил фото "весом" 213 кг, показав, как меняется его тело. "Выглядит очень неважнецки, словно больной", – отметили подписчики ирландца.

Также мы писали, что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

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