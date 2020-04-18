"Мало слышал об Усике в США": Редкач назвал самых популярных украинских боксеров за океаном

Александр Усик не популярен в США, так как больше дерется в Европе

Проживающий в США украинский боксер Иван Редкач рассказал, какие из наших соотечественников на слуху за океаном. По его словам, в США больше говорят о Сергее Деревянченко, Александре Гвоздике или Василии Ломаченко, нежели об Александре Усике. Этому есть простое объяснение – первая тройка регулярно дерется в Штатах, а вот Усик больше популярен в Европе.

"Я бы не сказал, что в Штатах много говорят о Саше Усике. Говорят больше о Сереже Деревянченко, так как он провел прекрасный бой с Головкиным. Могу сказать, что он этот бой выиграл, просто есть такое судейство, что не всегда получается то, что хотим. В целом, говорят о Саше Гвоздике, как о чемпионе, экс-чемпионе мира. Говорят о Ломаченко. Мало слышал об Усике, потому что Саша больше дрался в Европе", – сказал Редкач в интервью Instagram-каналу Pro Boxing UA.

Отметим, что Усик из своих 17 боев на профессиональном ринге лишь трижды боксировал в США – против Тобисо Мчуну, Майкла Хантера и в своем предыдущем поединке против Чазза Уизерспуна. Свой следующий бой украинец проведет в Англии против Дерека Чисоры. Правда, пока их встреча перенесена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Накануне мы писали, что несмотря на перенос боя с Чисорой, Усик усердно тренируется.

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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