Марина Мороз одержала девятую победу в UFC
Украинка победила колумбийку Сабину Мазо на турнире по смешанным единоборствам
Украинка Марина Мороз, которая выступает в чемпионате смешанных единоборств UFC, прервала серию неудач. После двух поражений подряд украинка взяла годичную паузу. И вот снова она в строю. На шоу UFC on ESPN 2 Мороз победила представительницу Колумбии Сабину Мазо.
Теперь на счету Марины Мороз 12 боев в UFC – 9 побед и 3 поражения.
Марина Мороз родилась в Вольногорске Днепропетровской области. Она чемпионка Украины и Кубка мира по кикбоксингу, чемпионка Украины по боксу среди юниоров, финалистка чемпионата и Кубка Украины по боксу среди студентов.
В прошлом году Марина переехала в Москву, где работает в клубе Gor MMA тренером по боксу и кикбоксингу.
Напомним, ранее Мороз рассказывала, как можно манипулировать с приемом воды, чтобы экстремально согнать вес накануне боя.
Кстати, сегодня утром украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик защитил чемпионский пояс WBC в поединке против француза Дуду Нгумбу. В пятом раунде соперник украинского боксера отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму ноги.
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