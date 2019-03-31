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Марина Мороз одержала девятую победу в UFC

Сегодня, 11:56

Украинка победила колумбийку Сабину Мазо на турнире по смешанным единоборствам

Марина Мороз победно вернулась после перерыва
Марина Мороз победно вернулась после перерыва. Фото: Instagram
Марина Мороз одержала девятую победу в UFC //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/080/a28/5ca080a28d1f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/080/a28/5ca080a28d1f2.jpg Бокс Украинка победила колумбийку Сабину Мазо на турнире по смешанным единоборствам

Украинка Марина Мороз, которая выступает в чемпионате смешанных единоборств UFC, прервала серию неудач. После двух поражений подряд украинка взяла годичную паузу. И вот снова она в строю. На шоу UFC on ESPN 2 Мороз победила представительницу Колумбии Сабину Мазо.

Теперь на счету Марины Мороз 12 боев в UFC – 9 побед и 3 поражения.

Марина Мороз родилась в Вольногорске Днепропетровской области. Она чемпионка Украины и Кубка мира по кикбоксингу, чемпионка Украины по боксу среди юниоров, финалистка чемпионата и Кубка Украины по боксу среди студентов.

В прошлом году Марина переехала в Москву, где работает в клубе Gor MMA тренером по боксу и кикбоксингу.

Напомним, ранее Мороз рассказывала, как можно манипулировать с приемом воды, чтобы экстремально согнать вес накануне боя.

Кстати, сегодня утром украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик защитил чемпионский пояс WBC в поединке против француза Дуду Нгумбу. В пятом раунде соперник украинского боксера отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму ноги.

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Тег UFC, смешанные единоборства, Марина Мороз

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Источник:

boxing-mma.com

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