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Машина для нокаутов: "Железный Майк" поразил сумасшедшей скоростью ударов

2 мая, 11:57

Максим Перепелица

Майк Тайсон серьезно готовится к грядущим поединкам

Легендарный боксер Майк Тайсон опубликовал видео с тренировки и поразил пользователей Twitter скоростью исполнения ударов. 53-летний Тайсон отрабатывал удары по лапам и перемещения. Пользователи обратили внимание на силу и скорость, с которой экс-чемпион мира выполняет упражнение.

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"Я плохой мальчик на всю жизнь", – подписал видео Тайсон.

Майк Тайсон – удары Видео: Instagram

Отметим, что свой последний поединок Майк Тайсон провел в июне 2005 года, уступив ирландскому боксеру Кевину МакБрайду.

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Ранее мы рассказывали, что 25 апреля американец допустил, что может вернуться в ринг ради благотворительности. Тайсон заявил, что вернулся к регулярным тренировкам и не исключает проведения выставочных поединков.

Напомним, что в России хотят организовать бой Майка Тайсона против боксера, побившего Виталия Кличко. Олег Маскаев даже спустя 30 лет с гордостью вспоминает победу над украинцем.

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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бокс боксер Майк Тайсон

Источник: Сегодня|Спорт

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