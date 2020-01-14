"Мастурбирую по семь раз в день": Фьюри разъяснил, за счет чего собирается нокаутировать Уайлдера

Уайлдер и Фьюри / Фото: Getty Images

Реклама

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о пикантной стороне своей подготовки к реваншу против обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера, который состоится 22 февраля. Ранее Тайсон заявил, что нокаутирует Уайлдера во втором раунде – такой сон приснился британцу. А теперь появились еще более интимные подробности из жизни "Цыганского короля".

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Фото Getty Images

"Делаю много вещей, которые раньше не делал, – признался изданию Mirror Тайсон Фьюри. – Я ем пять-шесть раз в день и выпиваю восемь литров воды. Думаю, что это может дать мне преимущество, поэтому я готов попробовать такой подход. Также я мастурбирую семь раз в день, чтобы сохранять в организме нужный уровень тестостерона. Надо быть активным и поддерживать тестостерон. Не хочу, чтобы его уровень упал"

Читайте также: Уайлдер на битве взглядов посмеялся над поясом Фьюри, который поддерживает его штаны, а тот пообещал соперника съесть

Уайлдер – Фьюри / Фото: Reuters

Отметим, что первый бой между непобедимыми Уайлдером и Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. Что касается реванша 22 февраля, то его фаворитом букмекеры называют Тайсона Фьюри. Ему дают 53 процента на победу, Деонтею Уайлдеру – 43 процента, а на ничейный исход оставляют всего 4 процента.

Алина Шатерникова – о поведении Тайсона Фьюри

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама