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"Мастурбирую по семь раз в день": Фьюри разъяснил, за счет чего собирается нокаутировать Уайлдера

14 января, 22:47

Перед реваншем с непобедимым американцем "Цыганский король" раскрыл интимные подробности своей подготовки

Уайлдер и Фьюри

Уайлдер и Фьюри / Фото: Getty Images

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о пикантной стороне своей подготовки к реваншу против обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера, который состоится 22 февраля. Ранее Тайсон заявил, что нокаутирует Уайлдера во втором раунде – такой сон приснился британцу. А теперь появились еще более интимные подробности из жизни "Цыганского короля".

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Фото Getty Images

"Делаю много вещей, которые раньше не делал, – признался изданию Mirror Тайсон Фьюри. – Я ем пять-шесть раз в день и выпиваю восемь литров воды. Думаю, что это может дать мне преимущество, поэтому я готов попробовать такой подход. Также я мастурбирую семь раз в день, чтобы сохранять в организме нужный уровень тестостерона. Надо быть активным и поддерживать тестостерон. Не хочу, чтобы его уровень упал"

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Уайлдер – Фьюри

Уайлдер – Фьюри / Фото: Reuters

Отметим, что первый бой между непобедимыми Уайлдером и Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. Что касается реванша 22 февраля, то его фаворитом букмекеры называют Тайсона Фьюри. Ему дают 53 процента на победу, Деонтею Уайлдеру – 43 процента, а на ничейный исход оставляют всего 4 процента.

Алина Шатерникова – о поведении Тайсона Фьюри

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бокс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Источник: Mirror

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