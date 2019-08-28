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Майк Тайсон: "Ломаченко в ринге – как артист балета на сцене"

28 августа, 14:33

Знаменитый боксер поделился ожиданиями о предстоящем поединке Ломаченко - Кэмпбелл

Майк Тайсон

Майк Тайсон / Фото: Instagram

Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон поделился мнением о бое чемпиона мира WBA, WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) против Люка Кэмпбелла (20-2, 16 КО). Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионов.

"Я никогда не видел раньше, как дерется Люк Кэмпбелл, но, кажется, у него за спиной 20 побед и 2 поражения. Он хорошо шел, а потом потерял выносливость. Но это его укрепило. Люк Кэмпбелл будет сражаться с очень сильным бойцом. Ломаченко не тот, кто убьет тебя в первом раунде. У него есть стиль. Он любит двигаться, танцевать на ринге. Ломаченко в ринге – как артист балета на сцене. Кэмпбелл хорош. У него были сотни противников и несколько сложных боев. Он готов бороться за чемпионство. Я с нетерпением жду боя Ломаченко. Я его большой поклонник. Он действительно невероятный боец", – заявил Тайсон.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко назвал себя лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Интересно, что в тройку Василий не включил своего друга Александра Усика – абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Как мы писали ранее, все билеты на супербой Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне распроданы. Об этом сообщил промоутер данного боксерского шоу Эдди Хирн. Отметим, что цены на билеты были установлены следующие: 40, 60, 100, 150, 200, 300 и 600 фунтов. 

Майк Тайсон – о Василии Ломаченко:

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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бокс Василий Ломаченко Майк Тайсон Люк Кэмпбелл

Источник: XSport

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