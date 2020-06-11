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Майк Тайсон отказался от 20 миллионов долларов за бой с "Убийцей": названа причина

11 июня, 09:15

Олег Люлька Олег Люлька

Знаменитый американец в свои 53 года не рискнул драться с бразильцем, который на 10 лет моложе

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон отклонил предложение промоушена Bare Knuckle Fighting Championship подраться с легендой смешанных единоборств из Бразилии – 43-летним Вандерлеем Силвой по прозвищу "Убийца с топором". Напомним, за этот бой Тайсону предлагали 20 млн долларов.

По информации американских СМИ, причиной отказа стало то, что Тайсон не хочет выступать в боях без перчаток, на чем специализируется Bare Knuckle Fighting Championship.

Напомним, недавно 53-летний Майк Тайсон заявил о возвращении в спорт, взорвав Сеть серией убийственных ударов на тренировке, после которых Майка снова стали называть "Зверем".

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Не исключено, что вскоре Майк Тайсон проведет третий бой против 57-летнего Эвандера Холифилда, которому помогает готовиться Владимир Кличко. Кстати, недавно они провели бесконтактный кулачный спарринг.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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Добавим, что в России хотят организовать бой Майка Тайсона против боксера, побившего Виталия Кличко. Олег Маскаев даже спустя 30 лет с гордостью вспоминает победу над украинцем.

При этом известный британский супертяж Диллиан Уайт высказался против возвращения Майка Тайсона. "А если он умрет на ринге?" – опасается британец.

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Смотрите, как Тайсон спаррингует со своей собакой

Майк Тайсон тренируется с собакой Видео: Instagram

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боксер Майк Тайсон кулаки

Источник: Сегодня|Спорт

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