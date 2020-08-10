Майк Тайсон перед возвращением в ринг провел спарринг с 30 акулами: появилось видео

Легендарный американец провел три подводных раунда против "Челюстей". Майк остался жив, но его стошнило

54-летний Майк Тайсон перед возвращением на ринг поучаствовал в программе "Неделя акул" на канале Discovery и погрузился к хищникам на глубину. Как пишет The Sun, Майк противостоял акулам в течение трех раундов, которые назвали "Тайсон против "Челюстей". Сперва он нырнул в клетку с акулами, затем погрузился в открытый океан и осторожно отталкивал акул, если они подплывали слишком близко.

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Сообщается, что перед заключительным этапом Тайсона вырвало, но он все же нырнул на глубину примерно 15 метров. После Майк признался, что сильно испугался.

"Я выбрал этого соперника, чтобы преодолеть страхи, с которыми я все еще сталкиваюсь. Приравниваю это к преодолению страха вернуться на ринг в 54 года. Теперь я узнал, что все еще могу преодолеть все, что может помешать мне выполнить миссию всей моей жизни – раскрыть наивысший потенциал и приблизиться к Богу", – рассказал Майк Тайсон.

Эксперт по акулам Пол де Гелдер, который в свое время в боях с этими существами потерял руку и ногу, сопровождал Тайсона под водой. "Нас окружило 30 акул. Мне было страшно. Не хотел, чтобы Майк умер. Но нам удалось научить его нокаутировать акул, даже не используя при этом кулаки", – признался Пол.

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Ранее мы писали, что соперник Майка Тайсона застрахует свои уши перед поединком с "Железным Майком". Рой Джонс-младший не хочет повторить судьбу Эвандера Холифилда.

Смотрите, как Тайсон работает кулаками в 54 года

Майк Тайсон – удары Видео: Instagram

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