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Майк Тайсон раскрыл секрет, как Деонтей Уайлдер может победить Тайсона Фьюри

10 апреля, 17:30

Вадим Авдасев

Легендарный боксер не дает прогнозов относительно победителя третьего боя супертяжей

Знаменитый в недалеком прошлом боксер-профессионал Майк Тайсон решил дать совет соотечественнику Деонтею Уайлдеру, как справиться с Тайсоном Фьюри в третьем поединке супертяжеловесов. Напомним, в первой встрече зафиксировали ничью, а во второй, в феврале, британец Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс WBC.

53-летний "Железный Майк" считает, что в следующий раз Деонтей должен сделать над собой сверхусилие. Его слова приводит Yahoo! Sports:

"Нам нужно научиться признавать свои ошибки и говорить: "Эй, я провалился, лучший боксер выиграл". Мы не имеем права дать нашему эго искалечить нас. В свое время я был поглощен им больше, чем кто-либо другой. Мы постоянно оправдываемся, когда проигрываем. Необходимо смотреть на поражения как форму образования.

Не могу сказать, кто победит в третьем бою. Чтобы сотворить успех, нужно победить себя по жизни. Уайлдер – самый серьезный оппонент для себя. У него не будет шансов устоять в бою с Фьюри, если он не пересилит самого себя".

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Читайте о том, что Тайсон Фьюри сравнил силу ударов Уайлдера и Кличко.

Смотрите, как Майк Тайсон тренировался с теннисисткой Сереной Уильямс

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