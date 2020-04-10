Майк Тайсон раскрыл секрет, как Деонтей Уайлдер может победить Тайсона Фьюри

Знаменитый в недалеком прошлом боксер-профессионал Майк Тайсон решил дать совет соотечественнику Деонтею Уайлдеру, как справиться с Тайсоном Фьюри в третьем поединке супертяжеловесов. Напомним, в первой встрече зафиксировали ничью, а во второй, в феврале, британец Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс WBC.

53-летний "Железный Майк" считает, что в следующий раз Деонтей должен сделать над собой сверхусилие. Его слова приводит Yahoo! Sports:

"Нам нужно научиться признавать свои ошибки и говорить: "Эй, я провалился, лучший боксер выиграл". Мы не имеем права дать нашему эго искалечить нас. В свое время я был поглощен им больше, чем кто-либо другой. Мы постоянно оправдываемся, когда проигрываем. Необходимо смотреть на поражения как форму образования. Не могу сказать, кто победит в третьем бою. Чтобы сотворить успех, нужно победить себя по жизни. Уайлдер – самый серьезный оппонент для себя. У него не будет шансов устоять в бою с Фьюри, если он не пересилит самого себя". В тренде Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

Читайте о том, что Тайсон Фьюри сравнил силу ударов Уайлдера и Кличко.

Смотрите, как Майк Тайсон тренировался с теннисисткой Сереной Уильямс

Реклама

Видео: Twitter

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама