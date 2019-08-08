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Майк Тайсон рассказал, каким образом долгие годы обманывал допинг-офицеров

Сегодня, 17:00

Экс-чемпион мира по боксу использовал мочу своей жены и детей, чтобы скрыть следы наркотиков

Майк Тайсон

Майк Тайсон / Фото: Instagram

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон признался, что использовал мочу своей жены и детей для того, чтобы пройти допинг-тест. Об этом одиозный спортсмен заявил в интервью ESPN.

"Мне приходилось сдавать мочу моей жены, но потом она сказала, что анализы могут показать беременность, поэтому я использовал мочу своих детей", – рассказал Тайсон.

Он также напомнил, что использовал искусственный пенис, наполненный чужой мочой, чтобы обмануть допинг-офицеров. Те отворачивались и не контролировали процесс сдачи теста, когда боксер расстегивал штаны.

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53-летний Тайсон ранее уже признавался в своих мемуарах "Бесспорная правда", что ему приходилось прибегать к обману на допинг-тестах, дабы скрыть употребление кокаина и марихуаны перед боями. Идея использовать искусственный пенис пришла к нему в 2000 году, после чего Тайсон пользовался этим приспособлением после каждого поединка.

Майк впервые попробовал кокаин, когда ему было 11 лет, а во время своей боксерской карьеры принимал наркотики регулярно. Американец также заявил, что кусался и вел себя агрессивно именно под воздействием кокаина.

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В 1987 году Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе в истории бокса. Ему тогда было 20 лет. Звездная карьера атлета прервалась пять лет спустя, когда ему дали тюремный срок за изнасилование. Позднее Майк вернулся на ринг, но выступал уже не так успешно.

На профессиональном ринге Тайсон одержал 50 побед (44 – нокаутом), потерпел шесть поражений, два боя были признаны несостоявшимися.

Напомним, что в прошлом месяце Майк Тайсон гостил в Украине.

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Источник: NEWSru.com

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