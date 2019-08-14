Майк Тайсон тратит бешеные деньги на употребление марихуаны

А чем еще заняться на пенсии?

Майк Тайсон / Фото: Getty Images

Легендарный боксер Майк Тайсон со своим партнером Эбеном Бриттоном стал владельцем нескольких бизнес проектов связанных с выращиванием и продажей марихуаны. Бывший боксер Майк Тайсон в своем подкасте Hot Boxin' признался, что выкуривает марихуаны на 40 тысяч долларов в месяц.

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Тайсон поинтересовался у своего соведущего Эбена Бриттона, сколько денег они тратят на курение. "40 тысяч долларов? Да-а-а, 40 тысяч долларов в месяц", - заявил Тайсон.

В конце декабря 2018-го легендарный боксер Майк Тайсон приобрел в Калифорнии участок для выращивания марихуаны. Его площадь составляет 16 гектаров. Бывший американский боксер заявлял о планах не только выращивать марихуану, но и открыть завод по ее переработке. Говорилось также о желании запустить учреждение для выведения новых сортов и исследования в области медицинского применения марихуаны.

Напомним, что в прошлом месяце легендарный американский боксер Майк Тайсон гостил в Украине.

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