Майки Гарсия взял "бриллиантовый пояс" и бросил вызов Мэнни Пакьяо

В ночь на 1 марта в США прошел вечер бокса. В главном поединке сошлись американцы Майки Гарсия и Джесси Варгас. На кону стоял вакантный пояс WBC Diamond. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Гарсия — 116:111, 116:111, 114:113.

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Теперь на счету 32-летнего Гарсии 40 побед при одном поражение. После поединка Гарсия бросил вызов Мэнни Пакьяо и заявил о готовности провести матч-реванш с Эрролом Спенсом.

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Также в рамках боксерского вечера Роман Гонсалес нокаутировал в девятом раунде Халида Яфая, Хулио Сезар Мартинес победил Джея Харриса, а Джозеф Паркер в пятом раунде нокаутировал Шонделла Уитерса.

Ранее мы писали, что Фьюри заплатит Уайлдеру, чтобы перенести реванш, но больше всех пострадает Усик. Фьюри намерен сначала провести бой против Энтони Джоуша, а затем вернуться к Уайлдеру. Украинец же останется у разбитого корыта.

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