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Мечта сбылась: украинец в 41 год получил пояс чемпиона мира WBA

Сегодня, 21:22

Нашему боксеру Вячеславу Сенченко вручили пояс, которым он владел с 2009 по 2012 годы

Вячеслав Сенченко
Вячеслав Сенченко.
Мечта сбылась: украинец в 41 год получил пояс чемпиона мира WBA //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c55/bba/5c6c55bba4d30.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c55/bba/5c6c55bba4d30.jpg Бокс Нашему боксеру Вячеславу Сенченко вручили пояс, которым он владел с 2009 по 2012 годы

Вячеслав Сенченко получил свой пояс чемпиона мира WBA. Как признался сам прославленный украинский боксёр в соцсетях, сбылась его мечта, сообщает Luckypunch.net. Сенченко, напомним, владел поясом Ассоциации в полусреднем весе с апреля 2009-го по апрель 2012-го года. Сейчас Вячеславу – 41. 

Вячеслав Сенченко с поясом WBA. Фото LP

Из 39 боев в своей профи-карьере Сенченко, выступавший в полусреднем весе, выиграл 37. Из них 25 – нокаутом. Один из самых эффектных нокаутов в исполнении украинца состоялся в 2012 году, когда он в Манчестере сокрушил знаменитого британца Рикки Хаттона.

Как сообщалось ранее, Тайсон Фьюри за пять боев заработает 100 млн долларов. А соперником Усика может стать двухметровый гигант по прозвищу Северный Кошмар.

 

 

 

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Тег бокс, Вячеслав Сенченко

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