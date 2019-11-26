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Мегафайт Нурмагомедова и Фергюсона обзавелся датой и местом

26 ноября, 09:19

"Орел" схлестнется в битве с "Бугименом"

Нурмагомедов - Фергюсон

Нурмагомедов - Фергюсон / Фото: Twitter

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Спортивный менеджер Али Абдельазиз, представляющий интересы Хабиба Нурмагомедова, продемонстрировал контракт на проведение боя между россиянином и Тони Фергюсоном. Ранее мы писали, что Нурмагомедов заявил о желании провести бой в Африке.

"Чемпион подписал договор на поединок с Фергюсоном. Этот человек давно заслуживает порки, и это произойдет 18 апреля, когда Орел снова приземлится в Бруклине. Это все для фанатов" – сообщил Абдельазиз в Instagram.

Ранее Фергюсон выражал желание подраться с Нурмагомедовым в декабре 2019-го. Бой между двумя спортсменами срывался четыре раза. В апреле 2018-го Фергюсон снялся с поединка из-за травмы. После этого Нурмагомедов победил Эла Яквинту, принявшему поединок на коротком уведомлении, и впервые завладел поясом чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов ни разу не уступал по правилам MMA. На его счету 28 побед кряду, 11 из них одержаны в UFC. По этому показателю он сравнялся с Фергюсоном. Последний — бывший обладатель временного титула в легком весе.

Также мы писали, что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

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MMA UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

Источник: Сегодня|Спорт

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