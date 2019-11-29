Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

Мексиканца, который "круче Ломаченко", поставили на место: откровенный "джеб" Боба Арума

29 ноября, 18:29

Известный промоутер возразил журналу The Ring, который поставил Альвареса на первое место в списке ТОП-боксеров

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Реклама

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы Василия Ломаченко, признался, что не считает действующего чемпиона мира в трех весовых категориях Сауля Альвареса таким же талантливым, как чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд или собственно Ломаченко. Напомним, ранее журнал The Ring назвал мексиканца Альвареса лучшим боксером современности, посчитав, что Сауль круче Василия Ломаченко.

Смотрите, как Альварес в последнем бою нокаутировал Ковалева

Читайте также: Ракета против Усика: украинца снова пугают убийственным ударом Уайлдера

"Лучший ли Альварес в настоящий момент? Нет. Думаю, что Ломаченко и Кроуфорд талантливее, чем он, – заявил Боб Арум. – Прекрасен ли Альварес? Да, но сомневаюсь, что у него есть талант, как у Марвина Хаглера. Суть в том, что Ломаченко и Кроуфорд лучшие в своих дивизионах не только сейчас, но, вероятно, и за всю историю своих весовых категорий. Но как бы то ни было, Альварес в любом случае один из лучших в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от веса Pound-for-Pound"

Смотрите, как нокаутирует своих соперников Ломаченко

Как мы писали ранее, Ломаченко пока не собирается менять вес. "На ближайший год у меня хватает выбора в данной категории. Но при наличии интересного поединка против топового боксера в полулегком весе – не вопрос, я спущусь вообще без проблем", – признался Василий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Василий Ломаченко Сауль Альварес Боб Арум

Источник: Championat.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вырубил одним ударом: смотрите видео нокаута в бою Уайлдер – Ортис
Вырубил одним ударом: смотрите видео нокаута в бою Уайлдер – ОртисБокс
"Больной человек": Макгрегор выложил фото "весом" 213 кг, показав, как меняется его телоБокс
Уайлдер – Ортис: чемпион защитил титул, победив нокаутом
Уайлдер – Ортис: чемпион защитил титул, победив нокаутомБокс
Уайлдер бил на силу меньше, но точнее: статистика ударов боя против Ортиса
Уайлдер бил на силу меньше, но точнее: статистика ударов боя против ОртисаБокс
Уайлдер – Ортис: во сколько и где смотреть битву за бывший титул Виталия Кличко
Уайлдер – Ортис: во сколько и где смотреть битву за бывший титул Виталия КличкоБокс
Усика едва не выбросили из бокса: прозвучало личное признание Александра
Усика едва не выбросили из бокса: прозвучало личное признание АлександраБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...