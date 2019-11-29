Мексиканца, который "круче Ломаченко", поставили на место: откровенный "джеб" Боба Арума

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы Василия Ломаченко, признался, что не считает действующего чемпиона мира в трех весовых категориях Сауля Альвареса таким же талантливым, как чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд или собственно Ломаченко. Напомним, ранее журнал The Ring назвал мексиканца Альвареса лучшим боксером современности, посчитав, что Сауль круче Василия Ломаченко.

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"Лучший ли Альварес в настоящий момент? Нет. Думаю, что Ломаченко и Кроуфорд талантливее, чем он, – заявил Боб Арум. – Прекрасен ли Альварес? Да, но сомневаюсь, что у него есть талант, как у Марвина Хаглера. Суть в том, что Ломаченко и Кроуфорд лучшие в своих дивизионах не только сейчас, но, вероятно, и за всю историю своих весовых категорий. Но как бы то ни было, Альварес в любом случае один из лучших в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от веса Pound-for-Pound"

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Как мы писали ранее, Ломаченко пока не собирается менять вес. "На ближайший год у меня хватает выбора в данной категории. Но при наличии интересного поединка против топового боксера в полулегком весе – не вопрос, я спущусь вообще без проблем", – признался Василий.

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