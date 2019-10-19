Мексиканец, которого уже знают: назван возможный соперник Гвоздика в следующем бою

Александр Гвоздик / Фото: Getty Images

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Следующим соперником бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика может стать мексиканец Хильберто Рамирес. Ранее мы писали, что Гвоздик получил рекордное вознаграждение за бой с россиянином.

Известный промоутер Боб Арум рассказал, что украинец может провести бой с мексиканцем.

"Гвоздик очень и очень здорово сражался против Бетербиева. У нас еще много боев в полутяжах. Возможно, следующий бой Гвоздик проведет против Хильберто Рамиреса после возвращения", – сказал Боб Арум.

Напомним, этот бой с мексиканцем Рамиресом мог пройти в сентябре, но тогда возникла перспектива встречи с Бетербиевым.

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В США проводился бой между украинским боксером Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым. Кстати, смотрите полное видео боя Гвоздик – Бетербиев.

Ранее мы рассказывали, что Цыганский Король проверил состояние Усика перед боем Гвоздик – Бетербиев. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик встретился с самым ярким представителем своего нового дивизиона Тайсоном Фьюри.

Как Гвоздик готовился к бою с Бетербиевым под руководством Тедди Атласа:

Александр Гвоздик готовится под руководством Тедди Атласа

Ранее мы сделали для вас подборку интересных фактов о женах Гвоздика и Бетербиева: Виртуоз жижиг галнаш и Дарья-путешественница.

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

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