Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,22
26,72

Менеджер Чисоры готов организовать поединок с Усиком

18 ноября, 10:31

Дэвид Хэй не против провести поединок между боксерами

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Реклама

Менеджер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры Дэвид Хэй рассказал о желании провести поединок его боксера против украинца Александра Усика.

Читайте также: фотофакт – Усик стал полноценным тяжеловесом, набрав почти 104 кг

"Усик – приоритетный вариант для Чисоры. И я, и Дерек хотим, чтобы бой состоялся. Паркер снялся с поединка против Чисоры по его собственной вине. Дерек все равно победил бы Паркера. Последний стал бы просто ступенькой на пути к бою с Усиком. Поединок с последним намного важнее. Он – абсолютный чемпион и непобежденный боксер", – сказал Хэй.

Ранее мы рассказывали, что Усик готовится провести титульный бой, уже названа дата и соперник украинца. Боксер супертяжелого веса Дерек Чисора недавно одолел Дэвида Прайса и нацелился на бой с Александром Усиком или Джозефом Паркером. Промоутер Эдди Хирн готов организовать такой поединок.

Читайте также: "Ему еще нужно учиться": толстяк Руис заявил о готовности выяснить отношения с Усиком в ринге

Смотрите сюжет, как приобщающий Усика к рыбалке Василий Ломаченко запускал в Днепр молодых рыб.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Sky Sports

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пуля против 11 ударов в секунду: жуткое убийство армянского боксера в Москве
Пуля против 11 ударов в секунду: жуткое убийство армянского боксера в МосквеБокс
Российский
Российский "Отец MMA" избит в Израиле: видео нокаута в бою Харитонов – ВасселлБокс
Побитый Кличко болгарин уложил уголовника и хочет убрать Усика с пути за чемпионский бой
Побитый Кличко болгарин уложил уголовника и хочет убрать Усика с пути за чемпионский бойБокс
Тот, что лучше Усика: ужасные травмы японского Монстра после выигрыша боксерской суперсерии
Тот, что лучше Усика: ужасные травмы японского Монстра после выигрыша боксерской суперсерииБокс
Стал известен гонорар Ломаченко за последний бой
Стал известен гонорар Ломаченко за последний бойБокс
Мегареванш Джошуа – Руис: назван мышечный козырь британского крушителя Кличко
Мегареванш Джошуа – Руис: назван мышечный козырь британского крушителя КличкоБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...