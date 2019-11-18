Менеджер Чисоры готов организовать поединок с Усиком

Дэвид Хэй не против провести поединок между боксерами

Александр Усик / Фото: Instagram

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Менеджер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры Дэвид Хэй рассказал о желании провести поединок его боксера против украинца Александра Усика.

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"Усик – приоритетный вариант для Чисоры. И я, и Дерек хотим, чтобы бой состоялся. Паркер снялся с поединка против Чисоры по его собственной вине. Дерек все равно победил бы Паркера. Последний стал бы просто ступенькой на пути к бою с Усиком. Поединок с последним намного важнее. Он – абсолютный чемпион и непобежденный боксер", – сказал Хэй.

Ранее мы рассказывали, что Усик готовится провести титульный бой, уже названа дата и соперник украинца. Боксер супертяжелого веса Дерек Чисора недавно одолел Дэвида Прайса и нацелился на бой с Александром Усиком или Джозефом Паркером. Промоутер Эдди Хирн готов организовать такой поединок.

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