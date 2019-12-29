Менеджер Ломаченко предупредил "Танка": "Здесь только один король дивизиона"

Менеджер чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO Василия Ломаченко Эгис Климас начинает подогревать интерес вокруг возможного боя украинца против американца Джервонты Дэвиса. Напомним, сегодня ночью Дэвис нокаутировал Юриоркиса Гамбоа и завоевал вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в легком весе.
"Здесь только один король дивизиона. Джервонта "Пустой танк" Дэвис все еще победитель? Ты боксировал со старым и неполноценным Гамбоа, и ты все еще веришь, что победишь Лома?", – написал Климас в Instagram.
Ранее сам украинец назвал Дэвиса по прозвищу "Танк" самым желанным соперником. "Когда человек, который боксирует на категорию выше, хочет драться с человеком, который дерется на категорию ниже, это не по-пацански, наверное. Сейчас он перешел в другую весовую категорию и все в равных условиях", – заявил Лома.
Как мы писали ранее, за Васю становится тревожно: названы котировки на бой Ломаченко – Лопес. Да, украинцу дают 72 процента на победу. Но шансы Лопеса оценивают выше, чем всех последних соперников Хайтека.
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