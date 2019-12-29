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Менеджер Ломаченко предупредил "Танка": "Здесь только один король дивизиона"

29 декабря, 13:15

Джервонта Дэвис завоевал титул регулярного чемпиона и может встретиться с Васей

Джервонта Дэвис

Джервонта Дэвис / Фото: Getty Images

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Менеджер чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO Василия Ломаченко Эгис Климас начинает подогревать интерес вокруг возможного боя украинца против американца Джервонты Дэвиса. Напомним, сегодня ночью Дэвис нокаутировал Юриоркиса Гамбоа и завоевал вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в легком весе.

"Здесь только один король дивизиона. Джервонта "Пустой танк" Дэвис все еще победитель? Ты боксировал со старым и неполноценным Гамбоа, и ты все еще веришь, что победишь Лома?", – написал Климас в Instagram.

Ранее сам украинец назвал Дэвиса по прозвищу "Танк" самым желанным соперником. "Когда человек, который боксирует на категорию выше, хочет драться с человеком, который дерется на категорию ниже, это не по-пацански, наверное. Сейчас он перешел в другую весовую категорию и все в равных условиях", – заявил Лома.

Как мы писали ранее, за Васю становится тревожно: названы котировки на бой Ломаченко – Лопес. Да, украинцу дают 72 процента на победу. Но шансы Лопеса оценивают выше, чем всех последних соперников Хайтека.

Василия Ломаченко признали лучшим боксером года по версии WBO:

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бокс Василий Ломаченко Эгис Климас Джервонт Дэвис

Источник: Сегодня|Спорт

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