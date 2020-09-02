Менеджер Ломаченко рассказал, почему никто никогда не видел настоящего Василия в ринге

Чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко продолжает подготовку к объединительному поединку с Теофимо Лопесом уже за океаном. Позавчера Ломаченко прилет в США со словами Терминатора. Сам же выход в ринг назначен на 17 октября в Лас-Вегасе.

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Накануне менеджер украинца Эгис Климас в комментарии ESPN рассказал о возможностях Василия и о том, почему задержался его вылет в Штаты. Ведь промоутер Боб Арум ждал его еще в июне:

"Никто не видел, как Ломаченко показывает в ринге больше 65 процентов своих возможностей. Дело в том, что у него никогда не было соперников, которые могли бы подогнать его в бою и заставить выложиться на все 100 процентов. Так что, можно сказать, что мы никогда не видели настоящего Ломаченко. К бою с Теофимо Лопесом Василий будет готовиться не в Окснарде, как ранее, а в Камарильо. Это же Ломаченко, он все продумывает наперед. В прошлом году он на всякий случай оборудовал зал. Официальный тренировочный лагерь Ломаченко начался в Украине несколько недель назад. Они просто перенесли тренировки оттуда в Штаты. Ломаченко прилетел бы в США на несколько недель раньше, но у нас возникли проблемы с визами для его команды".

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Смотрите, как Лом на автомобиле занимает дрифтом:

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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