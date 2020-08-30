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Российский менеджер Постола заявил, что украинцу пришлось биться не только с Рамиресом, но и с судьями

30 августа, 16:11

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Нашему боксеру не удалось второй раз стать чемпионом мира в первом полусреднем весе

В воскресенье утром по киевскому времени Виктор Постол проиграл Хосе Рамиресу бой за два чемпионских титула решением судей. Однако победа американца по очкам вызвала бурное обсуждение в боксерской среде. Многие считают, что украинец не уступил и заслужил если не победу, то ничью.

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Свое мнение высказал и менеджер 36-летнего спортсмена из Великой Дымерки россиянин Вадим Корнилов. Он уверен, что Постол выиграл бой, а итоговый результат возложил на совесть судей, написав в соцсетях:

"Витя – большой молодец! Провел отличный бой и, по нашему мнению и мнению многих, завоевал эту победу и титулы. К сожалению, судьи увидели победу Рамиреса в этом бою, но, как и во многих других боях, приходится боксировать не только против соперника, но и против судейского состава и комиссии штата, в котором проходит бой. Самое главное, что в глазах большинства твоих болельщиков ты сделал свою работу на отлично и победил".

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Поддержал Корнилова и тренер Фредди Роуч, который заявил, что гордится своим подопечным. А вот боксер Шелестюк отдал победу Рамиресу в бою с Постолом.

Смотрите, как украинец Далакян защищал чемпионский пояс в Киеве:

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