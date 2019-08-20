Менеджер Усика: "Хотим в соперники Уайлдера. Как его побьем? Ногами!"

В лагере украинца рассказали, кого бы предпочли в соперники Александру из королей супертяжелого дивизиона

Деонтей Уайлдер и Александр Усик / Фото: Facebook

Менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика (16-0, 12 КО) Эгис Климас прояснил ситуацию с первым боем украинца в супертяжах. А также рассказал, кого бы из пары королей хэвивейта Руис – Уайлдер он бы предпочел для Усика.

"Известна дата – 12 октября, место – Чикаго. Но пока что у Усика нет соперника на первый бой в супертяжах, – заявил Эгис Климас. – Мы ведем переговоры. Продолжаем общаться с Такамом. Но пока еще не достигли с ним соглашения. Если мы найдем кого-то другого, с кем есть смысл подраться, то не будем ждать Такама".

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Напомним, ранее Александр Усик назначен обязательным претендентом на чемпионский бой в супертяжелом весе с победителем реванша Энди Руис – Энтони Джошуа. Матч-реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Что интересно, гонорар британца составит 30 миллионов долларов, тогда как действующий чемпион WBO, IBF и IBO – Руис – заработает лишь девять миллионов.

"Если бы мы могли выбирать соперника для Усика между Руисом и Уайлдером (чемпион по версии WBC), то... Выбрали бы Уайлдера, – заявил менеджер украинца Эгис Климас. – Потому что он создает больше шума. Как бы мы его победили? Ногами", – с улыбкой добавил Климас.

Как мы писали ранее, Усик вооружился ракушкой и начал спарринг-подготовку к своему дебюту в супертяжах. "Пользуясь привилегиями знать этого парня, сижу в ринг-сайде и бесплатно смотрю, как работает абсолютный чемпион мира. Красиво!" – поделился своими впечатлениями от спарринг-сессии Усика очевидец – известный украинский боксер Александр Гвоздик.

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