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"Меня называют "цыганской девкой": Фьюри рассказал, что страдает от расизма, особенно в пабах

30 июня, 14:35

Елена Павлова Елена Павлова

Британский чемпион заступается только за одну расу

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри рассказал, что сталкивается с оскорблениями на почве расизма, поскольку родился в семье потомков ирландских цыган. Ранее Фьюри сделал прогноз-провокацию на бой Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

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"Когда я еду за рулем, люди высовываются из окон машин, называют меня "цыганской девкой" и едут дальше. Мне все равно, такова жизнь. Я постоянно сталкивался с этим, буду сталкиваться и дальше. Есть только одна раса, раса людей, и я постоянно заступаюсь за нее. Я белый, но в 2020 году страдаю от расизма, потому что я иностранного происхождения. Даже сейчас, когда я иду в паб или ресторан, на двери может быть написано: "Мы сохраняем за собой право не пускать пэйви (название кочевой этнической группы ирландского происхождения. — Авт.). Никаких пэйви или цыган", — цитирует Фьюри Daily Mail.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

На прошлой неделе Фьюри заявил, что даст работу тренеру Уайлдера, который во время реванша выбросил полотенце.

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Ранее мы также сообщали, что Фьюри лишат звания чемпиона, если он предпочтет денежный бой с Джошуа, а не защиту пояса. WBC настаивает, чтобы "Цыганский король" дрался с британцем Диллианом Уайтом – сообщает fightnews.info со ссылкой на World Boxing News.

Смотрите, как проходило взвешивание Уайлдер – Фьюри перед их боем в феврале

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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расизм цыгане паб супертяжелый вес Тайсон Фьюри

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