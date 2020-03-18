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"Меня не сломить": "Железный Майк" заявил, что готов к смерти

18 марта, 21:37

Максим Перепелица

Майк Тайсон считает, что жизнь - это путешествие

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал о своем отношении к смерти и сложностям, с которыми человек сталкивается в жизни.

"Жду ли я смерти? Да, я не боюсь ее. Как по мне, то жизнь может быть более сложной, чем смерть, потому что жизнь требует большого мужества. Без мужества вы не справитесь с жизнью. Жизнь – это путешествие, жизнь — это борьба. У людей есть все, а они не справляются с жизнью, они борются. Я особо не жду, что со мной случатся плохие вещи, но когда они случаются со мной, я понимаю это и могу справиться с этим. Я уже справлялся с плохими вещами в прошлом, такой была моя жизнь. Меня не сломить таким, я знаю, дерьмо случается. Когда случится плохое, я все равно буду стремиться что-то сделать. Я не отчаиваюсь", — цитирует Тайсона The Sportsman.

Кстати, Тайсон Фьюри впервые лестно высказался об Усике. Британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который неоднократно неуважительно отзывался о способностях Александра Усика, впервые дал лестную характеристику украинцу.

Смотрите, как Ломаченко получил награду лучшему боксеру 2019 года от WBO:

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бокс боксер Майк Тайсон

Источник: Сегодня|Спорт

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