"Меня пытались шандарахнуть": Усик раскрыл неизвестные подробности своего дебюта в супертяжах

Александр был готов драться с кикбоксером из Суринама даже несмотря на применение тем допинга

Александр Усик / Фото: Facebook

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Александр Усик рассказал подробности того, как у него в октябре сорвался бой с бывшим кикбоксером из Суринама Тайроном Спонгом, в качестве замены которому быстро подыскали американца Чазза Уизерспуна. Напомним, причиной срыва боя Усик – Спонг стал допинг, которым пользовался Тайрон, а заменившего его Уизерспуна Усик победил техническим нокаутом.

"Нас отвезли на мероприятия для СМИ в центр Чикаго. Для кадра мы сошлись со Спонгом лицом к лицу, съемки длились минуты три, – рассказал Усик о том, как узнал о проваленном допинг-тесте Тайрона Спонга. – Тут меня отвел в сторону мой менеджер Эгис Климас, лицо у него злое. "Пойдем отсюда", – сказал он. А я спокоен, без задних мыслей. И мы просто на морозе ушли"

Усик – Уизерспун / Фото: Getty Images

"Думал, что пойдем и прогуляемся, кофе попьем. А тут Эгис говорит, что ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) сообщила, что у Спонга положительный тест. Вначале подумал, что нужно отправить письмо в ВАДА, что я согласен с ним боксировать, мне совсем без разницы, – продолжает Усик. – На замену мне предложили трех боксеров: Эрика Молину, Чазза Уизерспуна и еще кого-то. У Молины не было лицензии, а Уизреспун был готов"

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Вспоминая бой против Чазза Уизерспуна, Александр Усик похвалил соперника: "Он не боялся, не зашкерился за меня, не закосил, хотя я нормально по нему попадал. Он терпел и пытался крепко ударить. Даже было пару моментов, когда он попадал, мне приходилось отпрыгивать. Он просто встречал мои атаки и пытался шандарахнуть".

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Ранее мы писали, что несостоявшегося соперника Усика могут посадить в тюрьму. Причина – пума, принадлежавшая Тайрону Спонгу, вырвалась из дома боксера и напугала жителей Северной Флориды. Хищника пришлось усыпить, а Спонгу теперь светит два месяца за решеткой.

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