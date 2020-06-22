"Мерзость" и "позорное действие": боксер и депутат из России возмущен флагом ЛГБТ на монументе в Киеве

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а сейчас депутат Госдумы России Николай Валуев негативно отозвался о появлении ЛГБТ-флага на монументе "Родина-мать" в Киеве. Флаг подняли туда активисты при помощи квадрокоптера. А ранее Валуев усомнился в масштабах угрозы COVID-19, отметив, что от других болезней, дескать, умирает куда больше людей.

"Это в Киеве. И это ужасное позорное действие вынуждены терпеть и видеть жители страны, стремящейся в ту самую самую Европу, которая породила фашизм, которая 22 июня бомбила их столицу, не выбирая военный объект или жилые кварталы. Мерзость содеянного зашкаливает, но это стало на (в) Украине обычной практикой. И не потому, что меня это жутко волнует, ведь, по сути, другая страна, пусть разбираются сами, но… Исключительно для того эту гнусь публикую, что переформатирование истории приводит вот к таким результатам в том числе. Поэтому будем повнимательнее", — написал Валуев в своем Instagram.

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Участники акции запустили дрон с флагом ЛГБТ-сообщества вчера. Коптер завис над памятником таким образом, что он оказался словно висящим на мече скульптуры. Напомним, ранее планировалось, что Марш равенства-2020 в Киеве состоится в Киеве 21 июня. Однако из-за пандемии коронавируса и карантина, мероприятие провести не удалось.

Николай Валуев / Фото: Getty Images

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Мы также сообщали, что Тайсон Фьюри – самый тяжелый чемпион мира за последние 10 лет и второй с 1962 года после Валуева. В 2008 году Николай Валуев с весом 144,4 кг победил Джона Руиса. Рост "Зверя с Востока", как прозвали Валуева за его габариты, составляет 213 см. А спустя год Валуев вышел на защиту пояса WBA с весом 143,3, но проиграл бывшему крузеру Дэвиду Хэю, весившему всего 98,9 кг.

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