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Месси бы пришлось пыхтеть пять лет: Мейвезер назвал желанный гонорар за бой с Нурмагомедовым

5 марта, 14:02

Юрков Богдан

Непобедимый американский боксер согласен сразиться со звездой смешанных боев, если ему заплатят 600 млн долларов

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, заявил, что готов выйти на поединок с Хабибом Нурмагомедовым или Конором Макгрегором, но только в том случае, если ему предложат 600 млн долларов.

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Отметим, что ранее Нурмагомедов, действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, предложил Мейвезеру сразиться по особым правилам: 11 раундов – бокс, один раунд — MMA.

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В августе 2017 года Мейвезер победил Макгрегора в поединке по правилам бокса. И теперь в комментарии The Mirror Флойд заявил: "Есть два имени: Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Это стоит 600 миллионов долларов. Да, риск должен того стоить. Я не вижу смысла драться с рядовым бойцом. Я деловой человек. Предыдущий бой с Конором Макгрегором имел смысл, потому что принес много денег".

Мейвезер vs Нурмагомедов

Мейвезер vs Нурмагомедов / Фото: Twitter

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Мейвезер vs Макгрегор

Мейвезер vs Макгрегор / Фото: Getty Images

Для сравнения, чтобы заработать 600 миллионов долларов, которые Флойд Мейвезер хочет за один бой, самому высокооплачиваемому футболисту мира Лионелю Месси пришлось бы трудиться пять лет. Как подсчитал недавно Forbes, за год, с учетом доходов от рекламы, Месси заработал 127 млн долларов.

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Лионель Месси Флойд Мейвезер Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов

Источник: Сегодня|Спорт

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