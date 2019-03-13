Месяц до боя: Ломаченко показал, как готовится к ударам ниже пояса
Перед поединком в Калифорнии Вася взял в руки скакалку, а его соперник попробовал себя в роли грузчика
Василий Ломаченко показал, как готовится к чемпионскому бою с Энтони Кроллой, который состоится в Лос-Анджелесе уже менее чем через месяц – 12 апреля.
В сеть попало видео открытой тренировки Василия, во время которой он лихо размахивает в ринге кулаками под прицелом десятков фотокамер, игриво улыбается, а затем берет в руки скакалку и вращая ее с сумасшедшей скоростью, легко успевает подпрыгивать над веревкой. С координацией у Ломаченко – полный порядок. При этом украинец поделился своей боксерской философией: "Мне нравится получать удовольствие во время боя. Не важно, как побеждать. Конечно, лучше нокаут, но заставлять соперника сдаваться тоже круто. Лично для меня лучше все же первый вариант".
INSTAGRAM (@boxingbodega)
Как сообщалось, на днях в Британии "нашли прием против Лома". "Чтобы победить Ломаченко, его надо ударить ниже пояса", – посоветовал ближайшему сопернику украинца Энтони Кролле британский боксер Джон Мюррей.
Но если Кролла и репетирует подобные приемчики, то не в открытую. На своей странице в Instagram визави Василия по прозвищу "Миллион долларов" выложил видео занятия в спортзале, где он "пускает волны" при помощи канатов, бросается огромными мячами и таскает по полу телегу с грузом. При этом видео тренировки сопровождается раскатами грома.
INSTAGRAM (@jonny_velocity)
Ранее о бое с Ломаченко Кролла заявил: "Я шокирую мир и вскоре уйду".
Также сообщалось, что тренер, грозивший Ломаченко "убийством", снова наехал на украинца.
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