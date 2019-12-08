"Метод Кличко. Только бы не проиграть": Уайлдер разнес Джошуа в пух и прах за трусость в бою с Руисом

Чемпион мира по версии WBC раскритиковал Джошуа за поединок, в котором он "только танцевал и обнимался"

Деонтей Уайлдер / Фото: AFP

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер разнес в пух и прах Энтони Джошуа за его скучную победу над Энди Руисом в субботнем поединке в Саудовской Аравии, в котором британец вернул себе титулы WBA, WBO, IBO и IBF. Напомним, по итогам абсолютно не зрелищного боя все трое судей отдали предпочтение Эй-Джею – 118:110, 118:110, 119:109.

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"Джошуа сделал то, что должен был сделать, чтобы получить победу. Не больше. Он бегал по рингу и весь день был на своем велосипеде. У него ведь перед боем был Владимир Кличко в лагере, и в бою против Руиса Джошуа был очень похож на Кличко: тот же метод – "джеб-захват-удержание". Это все, что Джошуа показал в этот вечер", – заявил Деонтей Уайлдер

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Деонтей Уайлдер / Фото: AFP

"Я не понимаю Джошуа, хоть убейте, – добавил Уайлдер. – Ты с треском проиграл этому парню летом и сейчас выходишь на реванш, чтобы просто потанцевать, ткнуть джебом, обхватить соперника и удерживать его?! У Джошуа было столько возможностей закончить бой с Руисом досрочно, достаточно было после первого удара нанести еще один. Но он был таким нерешительным. Менталитет Джошуа состоял в том, чтобы выжить – тот самый "метод Кличко"

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"Вот чем я отличаюсь от них. У меня менталитет зверя, воина, короля, императора – вот это все. Если Джошуа называет себя королем, то он как бы пытается быть на стороне добра, бокса без насилия. Но это жестокий спорт, и в ринге я не проявляю к сопернику никакой любви", – подытожил Уайлдер

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