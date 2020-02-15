Мейвезер готов драться с Нурмагомедовым днем, а с Макгрегором – вечером

При условии, если болельщики готовы заплатить большие деньги

Мейвезер vs Нурмагомедов / Фото: Twitter

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер заявил, что готов в один день провести поединки с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

"Я уже говорил о поединках с Хабибом и Конором в один день. С Хабибом подерусь днем, а с Конором — вечером. Вы платите 250 долларов и смотрите оба боя", – заявил Мейвезер.

Читайте также: Тайсон Фьюри высоко оценил перспективы Усика в супертяжелом весе

Мейвезер в августе 2017 года уже встречался с Макгрегором. Тогда в десятом раунде американец победил техническим нокаутом.

Смотрите видео боя Мейвезер – Макгрегор в 2017-м:

В 2020 году Мейвезер возобновит профессиональную карьеру. Всего же американец провел 50 боев и одержал 50 побед (из них 27 нокаутом).

Кстати, Мейвезер рассказал, как готовился к бою против Макгрегора. Флойд вообще не смотрел поединки Конора.

Также мы рассказывали о брутальном нокауте в дивизионе Ломаченко – чемпион уложил соперника в первом раунде. Непобедимый чемпион одержал 20-ю победу на профессиональном ринге.

Смотрите также, как Ломаченко дрифтует в свободное время:

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама