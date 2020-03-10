Мейвезер идет в футбол: назван клуб, который вознамерился купить непобедимый боксер

Легендарный американский боксер Флойд Мейвейзер, становившийся чемпионом мира в пяти весовых категориях, может стать владельцем английского футбольного клуба "Ньюкасл". Мейвейзер проводил встречу с болельщиками команды и, отвечая на их вопросы, намекнул, что заинтересован в покупке "сорок".

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"Тот спорт, который в Европе называется футболом, мы в США называем соккером. "Ньюкасл" – фантастический клуб. Если вы хотите, чтобы я его купил, дайте знать", – приводит слова Мейвейзера TMZ

Позже представители боксера заявили, что Мейвезер действительно заинтересовался покупкой клуба. Нынешним владельцем "Ньюкасла", занимающего 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, является английский миллиардер Майк Эшли. Он купил 100 процентов акций клуба в 2007 году.

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Ранее мы писали, что Мейвезер назвал желанный гонорар за бой с Нурмагомедовым. Непобедимый американский боксер согласен сразиться со звездой смешанных боев, если ему заплатят 600 млн долларов. Для сравнения, Месси, чтобы заработать такую сумму, пришлось бы пыхтеть пять лет.

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Флойд Мейвезер купил себе "Роллс Ройс" Видео: Instagram

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