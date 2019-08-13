Мейвезер – лучший боксер всех времен по версии BoxRec

Боксер вновь доказал, что он лучший

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

Чемпион мира в пяти весовых категориях, американец Флойд Мейвезер-младший (50-0-0, 27 KO) опубликовал список лучших боксеров всех времен в независимости от весовой категории, который является рейтингом ресурса боксерской статистики Boxrec.com.

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Непобежденный Флойд Мейвезер возглавил топ лучших боксеров и отреагировал на появление рейтинга на своей Instagram-странице.

12 Сер 2019 р. о 10:41 PDT INSTAGRAM (@floydmayweather)

"Цифры не врут, и BoxRec сказал правду. Что есть, то есть", – подписал фотографию боксер.

Ранее мы писали, что Энди Руис отказался драться с Джошуа в Британии. Чемпион мира в супертяжелом весе готов провести реванш в США.

Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет. 29-летний американец перед боем перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.

Смотрите видео тренировки Усика:

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

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