Мейвезер – лучший боксер всех времен по версии BoxRec

Чемпион мира в пяти весовых категориях, американец Флойд Мейвезер-младший (50-0-0, 27 KO) опубликовал список лучших боксеров всех времен в независимости от весовой категории, который является рейтингом ресурса боксерской статистики Boxrec.com.
Мейвезер шокировал всех своим несметным богатством
Непобежденный Флойд Мейвезер возглавил топ лучших боксеров и отреагировал на появление рейтинга на своей Instagram-странице.
"Цифры не врут, и BoxRec сказал правду. Что есть, то есть", – подписал фотографию боксер.
Ранее мы писали, что Энди Руис отказался драться с Джошуа в Британии. Чемпион мира в супертяжелом весе готов провести реванш в США.
Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет. 29-летний американец перед боем перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.
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